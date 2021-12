Νικς: Είχαν γράψει λάθος το όνομα του Κουίκλι στην φανέλα του

Σε ένα ασυνήθιστο αλλά «βροντερό» λάθος υπέπεσαν οι άνθρωποι των Νικς, αφού για λίγο... άλλαξαν όνομα στον Ιμάνουελ Κουίκλι.

Σπάνιο αλλά μπορεί να συμβεί και στις... καλύτερες οικογένειες. Και υπήρχε πιθανότητα να μην το προσέξει κάποιος με την πρώτη ματιά, ωστόσο το λάθος που υπήρχε στο όνομα του Κουίκλι στη φανέλα του στο παιχνίδι με τους Πίστονς δεν πέρασε απαρατήρητο, με τον γκαρντ των φιλοξενούμενων να σκοράρει 18 πόντους στη νίκη της ομάδας του ως... «Κουκίκλι».

Ο Ιμάνουελ Κουίκλι ήταν από τους παίκτες που αναγκάστηκαν να μείνουν εκτός δράσης για τους Νιου Γιορκ Νικς, αφού εντάχθηκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού ανάμεσα στα εκατοντάδες ονόματα που πέρασαν από την συγκεκριμένη λίστα στο ΝΒΑ. Στην πρώτη αναμέτρηση της επιστροφής του με αντίπαλο τους Τίμπεργουλβς όλα έβαιναν καλώς, ωστόσο στον πρόσφατο αγώνα στο Ντιτρόιτ ήταν... οφθαλμοφανές πως κάτι συμβαίνει στην φανέλα του Κουίκλι.

Κανείς στο στρατόπεδο των Νεοϋορκέζων δεν αντιλήφθηκε την γκάφα και ο 22χρονος Αμερικανός αγωνιζόταν έχοντας λάθος το όνομά του.

New York Knicks really spelt Immanuel Quickley’s name wrong on his jersey tonight… 😂



“Qucikley” 😂💀@IQ_GodSon pic.twitter.com/aLEKuJ5leL