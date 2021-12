Αντετοκούνμπο: Έδωσε... ρέστα στο wrestling με τον παλιόφιλο Ρόμπιν Λόπεζ (vid)

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ουές Μάθιους και Ρόμπιν Λόπεζ θυμήθηκαν τα παλιά, τότε που ήταν παρέα στους Μπακς και το είχαν ρίξει στο wrestling.

Όταν ο Ρόμπιν Λόπεζ βρισκόταν στους Μπακς, τα ελάφια είχαν καθιερώσει μια ρουτίνα πριν τα ματς, η οποία περιελάμβανε wrestling για να περάσουν καλά και να χαλαρώσουν πριν το τζάμπολ. Σε όλες αυτές τις στιγμές την παράσταση έκλεβε ο Ρόμπιν Λόπεζ, ενώ κυρίαρχο ρόλο είχαν πάντα οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μάθιους.

Οι τρεις τους ξανάσμιξαν πριν το ματς των Μάτζικ με τους Μπακς και θυμήθηκαν τα παλιά, δίνοντας και πάλι ρέστα στο wrestling. Τι λέτε; Είναι έτοιμοι για Smackdown και Raw ή θέλουν ακόμα δουλίτσα;

Δείτε τι έγινε πριν το τζάμπολ

Wes Matthews and Giannis Antetokounmpo put on a pre-game wrestling match with former teammate Robin Lopez 🤣



(via @NBA)pic.twitter.com/07TfYHcYS8