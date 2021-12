Μάτζικ: Έβαλαν βασικό παίκτη στο πρωτόκολλο κορονοϊού κατά τη διάρκεια του ματς με Μπακς

Oι Μάτζικ έβαλαν τον Χασάν Γκράβετ που ξεκίνησε βασικός στο πρωτόκολλο κορονοϊού κατά τη διάρκεια του ματς με τους Μπακς.

Οι Μπακς επικράτησαν των Μάτζικ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τελειώνει την αναμέτρηση με 28 πόντους. Πάντως δεν έλειψαν τα απρόοπτα στο ματς.

Οι Μάτζικ ενώ είχαν βασικό τον Χασάν Γκράβετ, τον έβγαλαν από το παρκέ στην τρίτη περίοδο και τον τοποθέτησαν στο πρωτόκολλο κορονοϊού, με τον παίκτη να μην συνεχίζει στο ματς.

Ο 25χρονος είχε 5 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο και μένει να δούμε αν θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τον κορονοϊό και σε υπόλοιπους παίκτες που έπαιξαν στην αναμέτρηση

Magic guard Hassani Gravett started tonight against the #Bucks, played 19 minutes and was placed in the league’s health and safety protocols before the game ended.