Μπλέιζερς: Στο πρωτόκολλο κορονοϊού 7 παίκτες τους, μπήκαν Νούρκιτς και Ζέλερ

Oι Μπλέιζερς είναι μία από τις ομάδες που έχουν... πληγωθεί με τον χειρότερο τρόπο από τον κορονοϊό.

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν από τον κορονοϊό οι Μπλέιζερς. Πλέον η ομάδα του Πόρτλαντ που δεν έχει ξεκινήσει καλά φέτος, μετρά 7 παίκτες που έχουν μπει στο πρωτόκολλο covid-19. Οι δύο νέοι παίκτες που μπήκαν στο πρωτόκολλο είναι οι Γιουσούφ Νούρκιτς και Κόντι Ζέλερ, κάτι που κάνει πολύ δύσκολο το έργο τους, αφού ξέμειναν από ψηλούς και ειδικά παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν σαν σέντερ.

The Portland Trail Blazers are up to seven players in COVID-19 health and safety protocols – new entries: Jusuf Nurkic and Cody Zeller, sources tell @TheAthletic @Stadium.