Μπακς-Σέλτικς: Ο Τέιτουμ... έσπασε το δόντι του συμπαίκτη του, Τζέιλεν Μπράουν

Ένα... απρόοπτο συμβάν έτυχε στον Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος έσπασε το δόντι του από κατά λάθος αγκωνιά του Τζέισον Τέιτουμ.

Σε μια διεκδίκηση του ριμπάουντ στην πρώτη περίοδο του αγώνα Μπακς-Σέλτικς μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Τζέισον Τέιτουμ χτύπησε άθελά του τον συμπαίκτη του με τον άκρη του αγκώνα του.

Αμέσως ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος ήταν... ασταμάτητος έως εκείνο το σημείο έχοντας 14 πόντους με 5/5 δίποντα και 1/2 τρίποντα, έφυγε για τα αποδυτήρια καθώς... είχε σπάσει το δόντι. Αν μη τι άλλο ήταν κάτι το ασυνήθιστο!

Jaylen Brown got a chipped tooth after this apparent elbow from Tatum 😬 pic.twitter.com/QHflLkbh1E