Λέικερς - Ουόριορς: Οι φανέλες για... τα Χριστούγεννα του 2022

Μία νέα μόδα που... διχάζει έκανε την εμφάνισή της με φόντο τα Χριστούγεννα του 2022 και πρωταγωνιστές τους Λεμπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι.

Πρόσφατα κληθήκατε από το Gazzetta να ψηφίσετε για την καλύτερη φανέλα που παρουσιάστηκε ποτέ στα παρκέ του ΝΒΑ. Εμφανίσεις για κάθε γούστο που έκαναν εντύπωση και συζητιούνται ακόμα.

Ωστόσο μία νέα μόδα... λανσάρεται από το 2022 και προτρέπει τις ομάδες να ακολουθήσουν τακτική Χριστουγέννων με τις αντίστοιχες εμφανίσεις. Το Sports Center έντυσε τους Λεμπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι όπως κάθε παραδοσιακή οικογένεια που σέβεται τον εαυτό της και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό!

Δείτε το αποτέλεσμα:

RT if the NBA should try ugly Christmas sweater jerseys next year 🎄 pic.twitter.com/10mlBWtgeL