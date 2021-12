Χιτ: Μία με δύο εβδομάδες εκτός λόγω τραυματισμού ο Ντέντμον

Ο Αμερικανός σέντερ του Μαϊάμι τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τους Πίστονς και γίνεται μία ακόμη απουσία στην γραμμή των ψηλών για τους Χιτ.

Οι Χιτ μπορεί να πέρασαν νικηφόρα το εμπόδιο των Πίστονς τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/12), ωστόσο είδαν τον Ντιγουέιν Ντέντμον να αποχωρεί με τραυματισμό στο αριστερό γόνατο.

Ο 32χρονος Αμερικανός υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες υπέδειξαν το πρόβλημα με διάστρεμμα στο γόνατο και αναμένεται να παραμείνει στα «πιτς» για μία με δύο εβδομάδες.

Με την απουσία των Μαρκίφ Μόρις και Μπαμ Αντεμπάγιο, γίνεται η τρίτη απουσία στην frontline των Χιτ. Τη φετινή σεζόν, ο Ντέντμον έχει μέσο όρο 6,5 πόντους και 6,1 ριμπάουντ σε 17 λεπτά ανά αγώνα.

INJURY UPDATE: An MRI on Dewayne Dedmon today revealed a Grade 1-Plus MCL Sprain of the Left Knee. He is expected to miss 1-to-2 weeks.