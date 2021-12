Eμπίντ: Ο δεύτερος χειρότερος clutch παίκτης ever όταν η ομάδα του χάνει

O Tζοέλ Εμπίντ δεν το έχει και πολύ σε clutch καταστάσεις όταν η ομάδα του χάνει.

Ούτε κόντρα στους Χοκς μπόρεσε να μιλήσει σε clutch κατάσταση ο Τζοέλ Εμπίντ, αφού έχασε σουτ στα 0.2 δευτερόλεπτα και οι Σίξερς ηττήθηκαν από τους Χοκς με 98-96. Ο Καμερουνέζος σέντερ πλέον μετρά 1/18 σουτ στην καριέρα του σε καλάθι ισοφάρισης ή προσπέρασης στα 5 τελευταία δευτερόλεπτα 4ης περιόδου ή παράτασης.

Αυτό σημαίνει πως είναι ο δεύτερος χειρότερος παίκτης της ιστορίας σε τέτοιες καταστάσεις, αφού μόνο ο Κέμπα έχει χειρότερο ποσοστό. Ο γκαρντ των Νικς μετρά 0/25 σε αντίστοιχα σουτ και σίγουρα δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή σε ματς-θρίλερ.

Ο Εμπίντ είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, εκ των κορυφαίων και ποιοτικότερων σέντερ του ΝΒΑ, αλλά στα δύσκολα δεν είναι αυτός που πρέπει, αυτός που ονειρεύονται οι φίλαθλοι των Σίξερς. Θα πρέπει να δείξει το κρύο αίμα που δεν μας έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής.

Including tonight, Joel Embiid is 1-18 in his career on game-tying/go-ahead FG in the final 5 seconds of the 4th quarter and overtime.



Only Kemba Walker (0-25) has been worse on such shots since Embiid came into the league in 2016-17 (min. 10 FGA). pic.twitter.com/4QXdY96PI0