Λέικερς: «Χάουαρντ και Τάκερ στη διάθεση της ομάδας»

Οι παίκτες της ομάδας του Λος Άντζελες είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στις υποχρεώσεις της ομάδας τους, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αποτελούν από τις ομάδες που μέτρησαν αρκετές απουσίες το τελευταίο διάστημα τόσο από θέματα κορονοϊού, όσο και από προβλήματα τραυματισμών. Η ομάδα κινήθηκε στην αγορά καθώς ως πρώτο μέτρο για την αντιμετώπιση των απανωτών κρουσμάτων κορονοϊού στο ΝΒΑ αποφασίστηκε, από την Λίγκα και την Ένωση Παικτών, η ενίσχυση των ρόστερ με αντικαταστάτες.

Την ώρα που οι Λέικερς είχαν να ανησυχούν για τον νέο τραυματισμό του Ντέιβις στο γόνατο, η επιστροφή του Ντουάιτ Χάουαρντ που βρισκόταν στο πρωτόκολλο τους δίνει οπωσδήποτε μία αξιόπιστη λύση. Από το καθεστώς καραντίνας βγαίνει και ο Χόρτον - Τάκερ και τίθεται στη διάθεση του προπονητή.

Οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναφέρουν πως στη μεγάλη λίστα των παικτών που εντάσσονται στο πρωτόκολλο, προστίθενται πλέον και οι ΒανΒλίτ και Φλιν, συμπληρώνοντας μία πεντάδα για τους Τορόντο Ράπτορς μετά τους Σιάκαμ, Τρεντ και Μπάντον.

