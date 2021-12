NBA: Συμφωνία με την Ένωση Παικτών για την προσθήκη παικτών στα ρόστερ

Το ΝΒΑ και η Ένωση Παικτών έφτασαν σε συμφωνία, η οποία θα προβλέπει την προσθήκη παικτών στις ομάδες, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που προκαλεί το κύμα κορονοϊού που σαρώνει τη Λίγκα.

Το πρώτο μέτρο για την αντιμετώπιση των απανωτών κρουσμάτων κορονοϊού στο ΝΒΑ αποφασίστηκε. Η λίγκα και η Ένωση Παικτών συμφώνησαν στην ενίσχυση των ρόστερ με αντικαταστάτες.

Το μέτρο αφορά μόνο τις ομάδες που έχουν προβλήματα με την covid-19 και τους δίνει το δικαίωμα να υπογράφουν συμφωνίες με παίκτες που είναι ελεύθεροι, προκειμένου να καλύπτουν τα κενά στο ρόστερ τους. Αν για παράδειγμα μία ομάδα έχει πέντε κρούσματα, τότε μπορεί να αποκτήσει πέντε παίκτες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχει ένα κρούσμα, μπορεί να πάρει και έναν παίκτη. Μέχρι τον αριθμό των τεσσάρων κρουσμάτων, κάθε ομάδα μπορεί να αποκτήσει έναν λιγότερο παίκτη. Για παράδειγμα, αν έχει τρία κρούσμα, μπορεί να πάρει δύο παίκτες. Αν έχει δύο κρούσματα, έναν παίκτη.

Κάθε προσθήκη δεν θα λαμβάνεται υπόψη τόσο στο salary cap, όσο και στο φόρο πολυτελείας.

Αυτή τη στιγμή, σοβαρό πρόβλημα με την covid-19 αντιμετωπίζουν οι Μπρούκλιν Νετς, οι Σικάγο Μπουλς και οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Το μέτρο θα έχει ισχύ, αρχικά, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, όταν και οι δύο πλευρές θα συζητήσουν εκ νέου.

ESPN story with @TimBontemps on NBA and NBPA agreeing on roster reinforcements to stave off game postponements and higher luxury tax bills: https://t.co/kg8GsaMOQI