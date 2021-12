Τέιτουμ και Άντονι Τάουνς οι παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ

Οι Καρλ Άντονι Τάουνς και Τζέισον Τέιτουμ αναδείχθηκαν ως οι καλύτεροι παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Ο σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς οδήγησε την ομάδα του σε τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις έχοντας κατά μέσο όρο 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ.

Αντίστοιχα ο γκαρντ των Σέλτικς πήρε... φωτιά στα τρία τελευταία παιχνίδια της Βοστόνης (2-1 το ρεκόρ) καθώς μέτρησε 31,3 πόντους, 7,3 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες.

BREAKING: Karl-Anthony Towns & Jayson Tatum have been named NBA Western and Eastern Conference Players of the Week for Week 9 of the 2021-22 season (Dec. 13-19).



