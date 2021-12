Τόνι Μπράουν: Ο διαιτητής του ΝΒΑ που χτυπήθηκε από καρκίνο θέλει να γράψει τη δική του ιστορία

Ο διαιτητής του ΝΒΑ, Τόνι Μπράουν θέλει να γράψει τη δική του ιστορία. Ο τίτλος; Πώς νίκησα τον καρκίνο με πιθανότητες 3%. Ο Τόνι Μπράουν βαστάει το βιβλίο και το μελάνι. Και μόλις επέστρεψε στη δουλειά του.

«Η ζωή μου έριξε μία γυριστή μπαλιά. Καρκίνος στο πάγκρεας, στο 4ο στάδιο. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι με περιμένει».

Έξι μήνες νωρίτερα. Ο διαιτητής του ΝΒΑ, Τόνι Μπράουν προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς (του) συμβαίνει.

Αυτή η γυριστή μπαλιά που επικαλέστηκε, δεν αστόχησε, όπως είναι ο σκοπός τους. Τον χτύπησε απευθείας στο πρόσωπό! Οι πιθανότητες επιβίωσης με αυτόν τον τύπο καρκίνου και σε αυτό το στάδιο είναι μόλις 3% σε βάθος πενταετίας.

Τα νέα για τον καρκίνο ήρθαν ένα χρόνο μετά την κορυφαία στιγμή της καριέρας του. Μετά από παραπάνω από 1.000 ματς στο ΝΒΑ, ήρθε η στιγμή να σφυρίξει στον 4ο τελικό ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και στους Μαϊάμι Χιτ, στη «φούσκα» του Ορλάντο.

The NBA announces that referee Tony Brown, who worked the All-Star Game in March, will not officiate for the rest of the regular season nor during the 2021 playoffs after being diagnosed with pancreatic cancer last month. pic.twitter.com/u3bhpMVQPB