NBA: Στο πρωτόκολλο και ο Ντουράντ, ο 8ος παίκτης των Νετς

Τα προβλήματα μεγαλώνουν για τους Μπρούκλιν Νετς, αφού ο Κέβιντ Ντουράντ έγινε ο 8ος παίκτης της ομάδας που μπαίνει στο πρωτόκολλο κορονοϊού!

Ο Κέβιν Ντουράντ θα έμενε εκτός από την αναμέτρηση των Μπρούκλιν Νετς με τους Ορλάντο Μάτζικ για λόγους ξεκούρασης και μικροενοχλήσεων στον αστράγαλο. Πλέον, τέθηκε νοκ άουτ αφού μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού.

Ο KD προστέθηκε στην τεράστια λίστα του ΝΒΑ με τους παίκτες που έχουν νοσήσει και ξεπερνούν τους 50 τις τελευταίες ημέρες. Για τους Νετς, ο Ντουράντ είναι ο 8ος παίκτης που μπαίνει στο πρωτόκολλο.

Οι άλλοι επτά είναι οι ΛαΜάρκους Όλντριτζ, ΝτεΆντρε Μπέμπρι, Μπρους Μπράουν, Τζεβόν Κάρτερ, Τζέιμς Χάρντεν, Τζέιμς Τζόνσον και Πολ Μίλσαπ!

Κάπως έτσι, αν το ματς διεξαχθεί, ο Στιβ Νας δεν μπορεί να υπολογίζει σε 10 παίκτες του!

Φέτος, ο Ντουράντ κάνει άλλη μία χρονιά επιπέδου MVP με 29.7 πόντους, 7.9 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ.

Nets star Kevin Durant has entered the league’s Covid protocols. That’s eight Nets now.