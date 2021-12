Euroleague: Ο Κάλινιτς απογειώθηκε στο κάρφωμα της βραδιάς

Ο Νίκολα Κάλινιτς ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε το κάρφωμα της βραδιάς στη Euroleague.

Την παράσταση έκλεψε ο Σέρβος στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Μπάγερν. Ο Κάλινιτς πάτησε γερά και απογειώθηκε απέναντι στους Βαυαρούς. Αυτή τη φάση επέλεξε και η Euroleague ως το κάρφωμα της βραδιάς. Η αλήθεια είναι πως ο παίκτης των Σέρβων το άξιζε.

Απολαύστε την εντυπωσιακή φάση του Κάλινιτς

Nikola Kalinic sends down a tough one in transition 😤



'Dunk of the Night' I @Spalding pic.twitter.com/QQFLf8vkSU