Λέικερς: Ο Ουέστμπρουκ ο πέμπτος «λιμνάνθρωπος» που μπαίνει στο πρωτόκολλο

Οι «λιμνάνθρωποι» αρχίζουν να έχουν σοβαρά προβλήματα, αφού μετά τους Ράσελ Ουέστμπρουκ και Έιβερι Μπράντλεϊ που εντάχθηκαν στο πρωτόκολλο κορονοϊού έχουν φτάσει πλέον τους πέντε.

H πανδημία του Covid-19 έχει κάνει για τα καλά την εμφάνισή της τον τελευταίο μήνα στο ΝΒΑ και οι ειδήσεις δεν σταματούν να έρχονται στο φως. Την ώρα που παινχίδια των Μπουλς αναβάλλονται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του, σοβαρά είναι τα προβλήματα και για τους Λέικερς.

Η αρχή έγινε με τους Χόρτον-Τάκερ, Μαλίκ Μονκ και Ντουάιτ Χάουαρντ... Από αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στο πρωτόκολλο κορονοϊού εντάσσονται τόσο ο Έιβερι Μπράντλεϊ, όσο και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, όπως έκανε γνωστό ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δυο τους δεν ακολούθησαν την ομάδα στο ταξίδι της προς το Ντάλας και θα μείνουν εκτός μέχρι νεοτέρας.

