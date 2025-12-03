O πρώην ψηλός των Λέικερς, Έλντεν Κάμπελ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

Θλίψη στον χώρο του ΝΒΑ και γενικότερα του μπάσκετ. Ο Έλντεν Κάμπελ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών την Τρίτη.

Έγινε draft από τους Λέικερς το 1990 (το Νο 27) και έμεινε στην ομάδα του Λος Άντζελες μέχρι και το 1999. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Χόρνετς, Σούπερσονικς, Πίστονς και Νετς. Με το Ντιτρόιτ πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα το 2004 δίπλα στους Μπίλαπς, Χάμιλτον, Πρινς και Ρασίντ και Μπεν Γουάλας.

Συνολικά έπαιξε 1045 ματς στο ΝΒΑ, τα 671 ως βασικός. Στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη είχε 10,3 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 1,5 μπλοκ κατά μέσο όρο.

Κορυφαία του σεζόν το 1996-97 τότε που είχε 14.9 πόντους και 8 ριμπάουντ μέσο όρο με τη φανέλα των λιμνάνθρωπων αλλά και 1.5 μπλοκ ανά παιχνίδι.