Λέικερς: Θετικός στον κορωνοϊό ο Χόρτον-Τάκερ

Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ των Λος Άντζελες Λέικερς υποβλήθηκε σε τεστ κορωνοϊού, το οποίο είχε θετικό αποτέλεσμα.

Η σημερινή προπόνηση των «Λιμνανθρώπων» ακυρώθηκε κι η αιτιολογία είναι πως ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, έπειτα από τεστ στο οποίο υποβλήθηκε.

Όπερ σημαίνει πως ο 21χρονος γκαρντ, ο οποίος μετρά φέτος 11.3 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 15 εμφανίσεις, εντάσσεται στο πρωτόκολλο ασφαλείας.

Ο νεαρός παίκτης ακολουθεί πλέον τα προβλεπόμενα κι είναι δεδομένο πως θα απουσιάσει από τα προσεχή παιχνίδια των Λέικερς. Η επόμενη υποχρέωση της ομάδας του Λος Άντζελες είναι την προσεχή Πέμπτη (16/12) στο Ντάλας απέναντι στους Μάβερικς.

