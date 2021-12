Κινγκς: Πολλαπλά κρούσματα κορονοϊού σε παίκτες και προπονητικό επιτελείο

Απανωτά κρούσματα κορονοϊού στους Σακραμέντο Κινγκς, με θετικά τεστ σε παίκτες, προπονητικό επιτελείο!

Ο κορονοϊός σαρώνει το ΝΒΑ και τους Σακραμέντο Κινγκς. Την Τετάρτη (15/12) μπήκε στο πρωτόκολλο του κορονοϊού ο προπονητής της ομάδας, Άλβιν Τζέντρι και 24 ώρες αργότερα τον ίδιο δρόμο ακολουθεί ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ, αλλά και άλλοι.

Σύμφωνα με το Athletic, εκτός από τους δύο προαναφερόμενους, στο πρωτόκολλο αναμένεται να μπουν και άλλοι παίκτες που έχουν βρεθεί θετικοί, όπως και μέλη του προπονητικού επιτελείου!

Κάποια από τα κρούσματα έχουν αρχίσει και εμφανίζουν συμπτώματα. Όπως όλα δείχνουν, τη... ζημιά την έχουν κάνει οι Τορόντο Ράπτορς, αφού οι τρεις τελευταίοι αντίπαλοί τους (Νετς, Κινγκς, Νικς) έχουν πολλαπλά κρούσματα.

Ήδη στο πρωτόκολλο υπάρχουν παραπάνω από 30 παίκτες, με το ΝΒΑ να μη δείχνει τη διάθεση να προχωρήσει σε αναβολές αγώνων.

Sources: The Sacramento Kings are having a COVID-19 outbreak of multiple positive tests among players and staffers, including Marvin Bagley, Alvin Gentry — with potentially multiple additional players and staff entering protocols. There are some symptomatic cases.