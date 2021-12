Αντετοκούνμπο: Σπάνιο βίντεο από όταν ο Γιάννης σκούπιζε το παρκέ του Φιλαθλητικού (vid)

Ένα βίντεο που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε από τον πρωταθλητή του ΝΒΑ με τον χρόνο να γυρίζει πίσω στις ημέρες που ο Γιάννης σκούπιζε τα παρκέ της Α2.

Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε από που ξεκίνησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την πορεία του προς τον φαντασμαγορικό κόσμο του ΝΒΑ, μέχρι να φτάσει στον τίτλο του MVP και την κατάκτηση του δαχτυλιδιού. Ένα αγόρι που αγάπησε το μπάσκετ και δημιούργησε το όνειρό του.

Είναι σπάνιες, όμως, οι εικόνες που βρίσκουμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Ο «Greek Freak» δίνει συμβουλές στον αδερφό του επιστρέφοντας στο παιχνίδι, μοιράζει τις μπάλες στους παίκτες του Φιλαθλητικού κατά τη διάρκεια της προθέρμανσής τους, αλλά σκουπίζει και το παρκέ σε όποια φάση χρειαστεί!

Δέιτε το μοναδικό βίντεο:

This boy had a dream. The rest is history. 🙌



Giannis Antetokounmpo - from wiping the floors to being the MVP of the league and NBA Champion ✊



🎥 @NickSwishline pic.twitter.com/fnDHVTaf7Y