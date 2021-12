Κινγκς: Ο Άλβιν Τζέντρι στο πρωτόκολλο κορονοϊού

Ο Άλβιν Τζέντρι, ο προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς έγινε το νέο πρόσωπο που προστέθηκε στη λίστα των ανθρώπων του ΝΒΑ που μπήκε στο πρωτόκολλο του κορονοϊού.

Ο Άλβιν Τζέντρι διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό και δεν θα βρεθεί στον πάγκο των Σακραμέντο Κινγκς στο αποψινό ματς με τους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς.

Ο Τζέντρι θα υποβληθεί και σε άλλα τεστ. Αν καταφέρει να βγάλει δύο αρνητικά αποτελέσματα σε ξεχωριστά 24ωρα, τότε θα πάρει το «πράσινο φως» για να επιστρέψει. Αλλιώς αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον 10 ημέρες.

Μόνο τα τελευταία 24ώρα στο ΝΒΑ υπάρχει μία... έκρηξη κρουσμάτων, ανάμεσά τους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τζέιμς Χάρντεν.

Για προληπτικούς λόγους η προπόνηση των Κινγκς ματαιώθηκε και η ομάδα υποβάλλεται σε ελέγχους για να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά.

Στη θέση του Τζέντρι στο ματς με τους Ουίζαρντς θα βρεθεί κάποιος από τους βοηθούς του, Νταγκ Κρίστι ή Μάικ Λονγκαμπάρντι.

Gentry needs successive negative tests 24 hours apart to return to bench. He says he’s largely asymptomatic, except for a scratchy throat. Sacramento will have an acting coach for its interim coach. https://t.co/W8LuxKY5z3