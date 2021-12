Νετς: Στο πρωτόκολλο κορονοϊού Όλντριτζ και άλλοι τρεις

Τέσσερις παίκτες της ομάδας του Μπρούκλιν εντάσσονται στο πρωτόκολλο του κορονοϊού και θα μείνουν εκτός υποχρεώσεων.

Όπως ανέφερε ο έγκυρος δημοσιογράφος, Σαμς Τσαράνια, ακόμη τέσσερις παίκτες του ΝΒΑ εντάσσονται στο πρωτόκολλο κορονοϊού, όλοι από το... στρατόπεδο των Μπρούκλιν Νετς.

Συγκεκριμένα, ΛαΜάρκους Όλντριτζ, ΝτεΆντρε Μπέμπρι, Τζεβόν Κάρτερ και Τζέιμς Τζόνσον δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσουν την ομάδα τους στην αναμέτρηση με τους Τορόντο Ράπτορς τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφού βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και θα πρέπει να ακολουθήσουν όσα προβλέπονται.

