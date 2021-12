Λέικερς: Εσωτερικές συζητήσεις για την (αδύνατη) ανταλλαγή του Ουέστμπρουκ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν διαπιστώσει ότι η τριάδα ΛεΜπρόν Τζέιμς - Άντονι Ντέιβις - Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν έχει «κολλήσει» και αναζήτησαν τρόπους για να ανταλλάξουν τον Ουέστμπρουκ.

Η σεζόν έχει διανύσει κάτι παραπάνω από το 25% των αγώνων. Και το δείγμα είναι πλέον χειροπιαστό. Οι Λος Άντζελες Λέικερς επιχείρησαν και πέτυχαν να δημιουργήσουν μία νέα τριάδα αστέρων με την προσθήκη του Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Δίνοντας «γη και ύδωρ» για να αποκτήσουν ένα πανάκριβο συμβόλαιο. Σύμφωνα με το Bleacher Report, η διοίκηση των Λέικερς είχε συζητήσεις για την προσθήκη, όπου κατέληξε ότι η τριάδα των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν... λειτουργεί.

Στις συζητήσεις επίσης θίχτηκε και το θέμα μιας ενδεχόμενης ανταλλαγής (κάτι που στις ιστοσελίδες που «προτείνουν» ανταλλαγές είναι εξαιρετικά δημοφιλές), ωστόσο οι πρωταθλητές του 2020 κατέληξαν ότι δεν μπορεί να γίνει.

Για 91 εκατομμύρια λόγους! Όσα και τα χρήματα που προβλέπεται να λάβει στα δύο χρόνια του συμβολαίου του ο Ουέστμπρουκ (44.211.146 φέτος και 47.063.478 του χρόνου, με επιλογή ανανέωσης του παίκτη).

