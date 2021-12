Λεμπρόν και Σαμπόνις οι παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ

Οι Λεμπρόν Τζέιμς και Ντομάντας Σαμπόνις είναι εκείνοι που κατέκτησαν τα βραβείων των MVP σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα για την περασμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ οδήγησε τους Λέικερς σε 3-1 ρεκόρ έχοντας κατά μέσο όρο 28,3 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Αντίστοιχα, ο Λιθουανός φόργουορντ/σέντερ βοήθησε τους Πέισερς να φτάσουν στο απόλυτο 3/3 έχοντας «double double» κατά μέσο όρο με 25 πόντους και 10,3 ριμπάουντ, σουτάροντας με ποσοστό 75% εντός παιδιάς.

