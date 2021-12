Σέλτικς - Μπακς 117-103: Ο τραυματισμός του Μίντλετον στο γόνατο (vid)

Ο Κρις Μίντλετον αποχώρησε τραυματίας στα τέλη της τρίτης περιόδου για τους Μπακς που έχασαν τον έμπειρο περιφερειακό τους με υπερέκταση στο αριστερό γόνατο.

Οι Μπακς ηττήθηκαν για δεύτερη φορά φέτος στη Βοστόνη από τους Σέλτικς ενώ ο Μάικ Μπουντενχόλζερ προβληματίζεται για τον τραυματισμό του Κρις Μίντλετον στα τέλη της τρίτης περιόδου στο TD Garden.

Ο Μίντλετον υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο στη διεκδίκηση του αμυντικού ριμπάουντ έπειτα από το άστοχο τρίποντο του Σρούντερ και αποχώρησε αμέσως για τα αποδυτήρια, έχοντας 4 πόντους (2/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη στα 23:49 που πρόλαβε να αγωνιστεί.

«Θα ξέρουμε περισσότερα αύριο, όμως υπάρχει ελπίδα ότι ο τραυματισμός του δεν είναι τόσο σοβαρός. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να περιμένουμε» ανέφερε ο κόουτς των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Ο τραυματισμός του Μίντλετον στο γόνατο

Wishing the best for Khris Middleton. Stayed in the game for a few moments after hyperextending his knee, but ultimately took himself out. pic.twitter.com/SU8es6gMr0