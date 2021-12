Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια των Μπουλς με Πίστονς και Ράπτορς

Τα κρούσματα κορονοϊού που έχουν «θερίσει» τους Σικάγο Μπουλς, ανάγκασαν το ΝΒΑ να αναβάλλει τα δύο επόμενα παιχνίδια της ομάδας.

Όπως έγινε γνωστό, μετά και το τελευταίο κρούσμα του Αλίζ Τζόνσον, οι Σικάγο Μπουλς έφτασαν τους 10 παίκτες με κορονοϊό και μόνο οκτώ είναι διαθέσιμοι για τα επόμενα παιχνίδια. Κάτι που ανάγκασε το ΝΒΑ να αναβάλλει τα δύο επόμενα ματς της ομάδας.

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή έβαλε... απαγορευτικό στις αναμετρήσεις των Μπουλς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς (14/12) και κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς (16/12). Η ανακοίνωση του ΝΒΑ ανέφερε ότι 10 παίκτες, μαζί με μέλη του staff έχουν μπει στο πρωτόκολλο κορονοϊού. Και μεταξύ άλλων η αναβολή έχει να κάνει και με τον φόβο της εξάπλωσης.

