Σικάγο Μπουλς: Και 10ος παίκτης με κορονοϊό

Ο Αλίζ Τζόνσον είναι ο 10ος παίκτης των Σικάγο Μπουλς που βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

O 25χρονος φόργουορντ ήταν εκείνος που πήρε σειρά όσον αφορά το πρωτόκολλο κορονοϊού, καθώς βρέθηκε με τη σειρά του θετικός στην Covid-19 ανεβάζοντας τον αριθμό στους 10 παίκτες!

Μετά τους Ζακ Λαβίν, Τρόι Μπράουν, Ντουσούμνου, Τζόνσον, Κόμπι Ουάιτ, Τζαβόντε Γκριν, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, Ματ Τόμας, Ντέρικ Τζόουνς, σειρα πήρε και ο Αλιζ Τζόνσον. Βέβαια υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ο Κόμπι Ουάιτ ωστόσο το πρόβλημα στους Σικάγο Μπουλς παραμένει μεγάλο.

Bulls have 10 players in protocols now — with hope that guard Coby White can return on Tuesday night vs. Detroit. For now, the Bulls have eight active players — the league minimum to play a game.