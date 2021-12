Αντρέ Ίνγκραμ: Ο θρύλος των Λέικερς στην G-League κέρδισε $31 χιλ. στον «Τροχό της Τύχης»

Ο Αντρέ Ίνγκραμ κουβαλάει μία απίθανη ιστορία. Αποτέλεσε έναν εξαιρετικό σκόρερ στην G-League, πήρε δύο ευκαιρίες από τους Λέικερς, κάνοντας ντεμπούτο στα 32 του και τώρα... ξετίναξε τον «Τροχό της Τύχης».

Η ιστορία του Αντρέ Ίνγκραμ είναι μοναδική. Ένας rookie στο NBA στην ηλικία των 32 ετών, δεν είναι μικρό πράγμα. Όταν οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν τον προβιβασμό του από τη θυγατρική ομάδα τους στην G-League, μετά από 10 χρόνια στη... μικρή κατηγορία, υπήρχε μία έκρηξη συναισθημάτων.

Στο ντεμπούτο του σημείωσε 19 πόντους. Μία διαφορετική ασχολία, απ' αυτή που είχε συνήθως ως καθηγητής μαθηματικών. Ο Ίνγκραμ έλαβε άλλη μία ευκαιρία (με δεδομένη ημερομηνία λήξης) από τους Λέικερς. Και μέχρι εκεί.

Η G-League έχει πάντα ανοικτή την αγκαλιά της γι' αυτόν. Συνεχίζει να παίζει στους Σάουθ Μπέι Λέικερς. Μόνο που κατά τη διάρκεια της πανδημίας και με τα πρωταθλήματα να βάζουν «λουκέτο», ο Ίνγκραμ αφοσιώθηκε σε κάτι άλλο: στον «Τροχό της Τύχης».

Τον παρακολουθούσε με μανία. Μέχρι που αποφάσισε, πριν από λίγες ημέρες, να δηλώσει συμμετοχή. Και όχι μόνο. Ο Ίνγκραμ... έσπασε τον κουμπαρά του Τροχού, κερδίζοντας 31.000 δολάρια. Μάλιστα, έχασε το μεγάλο βραβείο των 39.000, επειδή δεν κατάφερε να λύσει το τελευταίο παζλ.

Andre Ingram, former Laker and G-League star, won more than $31K on 'Wheel of Fortune' last night 🙌



(via @WheelofFortune)pic.twitter.com/nyOW1msdFa