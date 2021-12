Αϊζάια Τόμας: Ψάχνει την επιστροφή στο ΝΒΑ από την G-League

Ο Αϊζάια Τόμας δεν παρατάει το όνειρο της επιστροφής στο ΝΒΑ. Φέτος αποφάσισε να το κάνει από τον δύσκολο δρόμο, την G-League.

Τρεις μέρες, για μία ευκαιρία. Ο Αϊζάια Τόμας θα επιχειρήσει να κρατηθεί ακόμη και από μία κλωστή, αν αυτή τον οδηγήσει ξανά στο ΝΒΑ.

Η τελευταία φορά που το είχε κάνει ήταν το 2021, για μόλις 3 ματς με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς. Η... παρηγοριά του είναι η Εθνική ομάδα των ΗΠΑ και τα προκριματικά για το MundoBasket.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει να ελπίζει ότι μπορεί να παίξει ξανά στο ΝΒΑ. Η τελευταία γεμάτη σεζόν του στη λίγκα είναι το 2016-2017, όταν αγωνίστηκε για 76 ματς με τους Μπόστον Σέλτικς. Κατόπιν αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα τραυματισμού (στο ισχίο) ενώ έγινε και η ανταλλαγή του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Όταν και ξεκίνησε ουσιαστικά ο αγωνιστικός... κατήφορός του.

Πριν τους Καβαλίερς ο δύο φορές All Star μετρούσε 28.9 πόντους. Και πλέον θα αναζητήσει την ευκαιρία στην Winter Showcase της G-League. Μία διοργάνωση τριών ημερών στο Λας Βέγκας από τις 19 μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου. Σε αυτό το διάστημα θα γίνουν περισσότερα από 30 ματς, με τους σκάουτερ όλων των ομάδων να έχουν στραμμένα τα μάτια τους στην «πόλη της αμαρτίας».

Two-time All-Star Isaiah Thomas has signed in the NBA G League and will play in the G League Showcase (Dec. 19-22) in Las Vegas, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thomas is on the NBA comeback trail.