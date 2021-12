Αντετοκούνμπο: Έγινε ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία των Μπακς (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μόλις έγινε ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς με 805 κοψίματα σε 613 αγώνες!

Το αποτύπωμα που έχει αφήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς είναι τεράστιο. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη νίκη των Μπακς επί των Χιούστον Ρόκετς με 123-114, ο Giannis έκανε 2 μπλοκ. Αρκετά για να του επιτρέψουν να ξεπεράσει τον Άλτον Λίστερ στη λίστα των κορυφαίων μπλοκέρ στην ιστορία της ομάδας.

Το ιστορικό κόψιμο έγινε στην προσπάθεια του Τούρκου rookie Αλπερέν Σενγκούν.

Πλέον, ο Αντετοκούνμπο έχει 805 κοψίματα σε 613 ματς, αφήνοντας δεύτερο τον Λίστερ με 804 μπλοκ σε 471 ματς.

Another historic block for GIannis.



This one makes him the franchise leader with 805 blocks. pic.twitter.com/tk1kbCf0Kn