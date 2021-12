Ζάιον Ουίλιαμσον: Έχει χάσει περισσότερα ματς, απ' όσα έχει αγωνιστεί

Το «πείραμα Ζάιον Ουίλιαμσον» δέχτηκε ακόμη ένα χτύπημα. Δεν αφορά τα κιλά του, αλλά τις συμμετοχές του, μετά από τρία χρόνια στο ΝΒΑ.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον έχει δεχτεί έντονη κριτική για τα κιλά του. Οι εικόνες δεν μπορούν να λένε (τόσα) ψέματα. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημά δεν είναι η... ζυγαριά. Αλλά η προσφορά του Νο1 στο Draft του 2019.

Η τρέχουσα είναι η 3η σεζόν στην καριέρα του. Επίσημα δεν έχει καταχωρηθεί στο βιογραφικό του, αφού μετά από 27 αγώνες των Νιου Όρλεανς Πέλικανς δεν έχει αγωνιστεί. Και η επιστροφή του συνοδεύεται από ένα πελώριο ερωτηματικό. Με την πιο ελπιδοφόρα άποψη να αναφέρει ότι θα είναι έτοιμος σε δύο εβδομάδες!

Στις δύο σεζόν που έχουν προηγηθεί, ο Ουίλιαμσον έχει αγωνιστεί σε 85 αγώνες. Μαζί με τη φετινή σεζόν, οι Πέλικανς - από την ημέρα που επέλεξαν τον Ζάιον στο Draft - έχουν δώσει 171 αγώνες.

Κάτι που σημαίνει ότι ο 21χρονος πάουερ φόργουορντ έχει χάσει περισσότερα ματς (86), απ' όσα έχει αγωνιστεί!

(Not so) Fun fact: Zion Williamson has now missed more NBA games (86) than he has played (85) 😯 pic.twitter.com/OTrZnPgztc