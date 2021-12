ΝΒΑ: To Showtime των Λέικερς γίνεται σειρά στο HBO (vid)

Το Showtime των Λέικερς στα 80s επιστρέφει καθώς το HBO παρουσίασε το εντυπωσιακό και γεμάτο νοσταλγία teaser της σειράς που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο και αφορά τη δυναστεία των Καλιφορνέζων με τους Μάτζικ Τζόνσον, Καρίμ - Αμντούλ Τζαμπάρ και Πατ Ράιλι!

Το HBO θα παρουσιάσει τον Μάρτιο μια νέα σειρά που αφορά τη δυναστεία των Λέικερς στα 80s.

Τότε που το Showtime των Μάτζικ Τζόνσον, Καρίμ - Αμντούλ Τζαμπάρ και Τζέιμς Γουόρθι με προπονητή τον Πατ Ράιλι κυριάρχησε στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα την περίοδο 1979-91.

Η σειρά 10 επεισοδίων τιτλοφορείται ως Winning Time ενώ ο σκηνοθέτης της είναι ο Άνταμ ΜακΚέι («Μην κοιτάτε πάνω», «Το Μεγάλο Σορτάρισμα»). Τους παίκτες των Λέικερς θα ενσαρκώσουν καταξιωμένοι ηθοποιοί όπως ο Έιντριεν Μπρόντι, που θα έχει τον ρόλο του Πατ Ράιλι.



#HBO released the first look at their series about the Los Angeles Lakers of the 1980s. #WinningTime The Rise of the Lakers Dynasty, will debut in March 2022 with ten episodes on HBO, chronicles the professional and personal lives of the 1980s Los Angeles Lakers pic.twitter.com/y7pgKVhB1y