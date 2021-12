Ιντιάνα Πέισερς: Στο πρωτόκολλο κορονοϊού ο Ρικ Καρλάιλ

Ο Ρικ Καρλάιλ μπήκε στο πρωτόκολλο κορονοϊού και αναμένεται να μείνει για αρκετό χρονικό διάστημα μακριά από τους πάγκους.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε γίνει γνωστό ότι οι Ιντιάνα Πέισερς και οι Τορόντο Ράπτορς αναγκάστηκαν να σταματήσουν τις προπονήσεις εξαιτίας του πρωτόκολλου υγείας και προστασίας. Λίγο αργότερα εκείνος που μπήκε στο αντίστοιχο πρωτόκολλο κορονοϊού ήταν ο προπονητής των Ιντιάνα Πέισερς.

Ο λόγος για τον Ρικ Καρλάιλ, ο οποίος -όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού- αναμένεται να χάσει πολλά παιχνίδια στη συνέχεια. Οι Πέισερς δεν έχουν ξεκινήσει καλά την σεζόν καθώς βρίσκονται στο 11-16 ρεκόρ και μέχρι στιγμής εκτός 10άδας του play in.

Sources: Indiana Pacers coach Rick Carlisle entered COVID-19 health and safety protocols and could miss multiple games.