Πάνγκος: «Ξεμπούκωσε» στην G League με εντυπωσιακό ντεμπούτο (vid)

Εξαιρετικό ντεμπούτο για τον άλλοτε παίκτη των Μπαρτσελόνα και Ζενίτ, Κέβιν Πάνγκος, στην αναπτυξιακή λίγκα του NBA.

Η απραξία του Καναδού στις υποχρεώσεις των Καβαλίερς τον οδήγησαν στην θυγατρική τους ομάδας στην G League, προκειμένου να πάρει λεπτά στα πόδια του.

Ο 28χρονος περιφερειακός... ξεμπούκωσε κόντρα στους Αϊόβα Γουλβς, καθώς σημείωσε 22 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ, «κατέβασε» 4 ριμπάουντ, έκανε δύο κλεψίματα καθώς κι ένα κόψιμο.

Ο έμπειρος γκαρντ είχε εμφανιστεί ως τώρα στη σεζόν σε οκτώ παιχνίδια των Καβαλίερς, αλλά ο χρόνος συμμετοχής του περιορίστηκε στα τρία λεπτά κατά μέσο όρο.

Ο παλιός παίκτης των Ζενίτ, Μπαρτσελόνα, Ζάλγκιρις και Γκραν Κανάρια έδειξε πως είχε ανάγκη ένα καλό ματς, έστω και στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα, κάνοντας σπουδαίο ντεμπούτο.

Μένει να δούμε αν ο Πάνγκος θα καταφέρει να επιστρέψει σύντομα στο ρόστερ της ομάδας του Κλίβελαντ, διεκδικώντας περισσότερα λεπτά στο ροτέισον το κόουτς Μπίκερσταφ.

The pump fake.

The floater.

The foul.



Kevin Pangos leads the @ChargeCLE with 16 PTS! pic.twitter.com/znKbKBLPF1