Αντεμπάγιο: Χειρουργήθηκε και μένει εκτός το λιγότερο για έναν μήνα

Ο 24χρονος φόργουορντ-σέντερ των Χιτ υποβλήθηκε σε επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού του και αναμένεται να επιστρέψει σε κάτι περισσότερο από έναν μήνα.

Την 1η Δεκεμβρίου, οι Χιτ ανακοίνωναν ότι ο Μπαμ Αντεμπάγιο υπέστη ρήξη στον αντίχειρα του δεξιού χεριού κατά τη διάρκεια της ήττας της ομάδας από τους Νάγκετς, προσθέτοντας ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

O παίκτης του Μαϊάμι πέρασε στο Λος Άντζελες την πόρτα του χειρουργείου με επιτυχία, με την ομάδα να ενημερώνει πως πρόκειται να μείνει στα «πιτς» για τέσσερις με έξι εβδομάδες.

Ο Αντεμπάγιο έχει αγωνιστεί σε 18 παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Σε 32.9 λεπτά, έχει μέσο όρο 18.7 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ και 1.1 κλεψίματα ανά αγώνα.

INJURY UPDATE: Bam Adebayo underwent successful surgery yesterday to repair a torn Ulnar Collateral Ligament in his right thumb, performed by Dr. Steven Shin at the Kerlan-Jobe Surgery Center in Los Angeles. He is expected to miss 4-to-6 weeks.