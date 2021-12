Λίλαρντ: Θέλει για συμπαίκτη τον Μπεν Σίμονς

Ο σούπερ σταρ των Μπλέιζερς φαίνεται να θέλει να αγωνιστεί στο πλευρό του Μπεν Σίμονς για να διορθώσεις τις... ανορθογραφίες στην άμυνα της ομάδας του.

Οι Μπλέιζερς δεν μπορούν να καυχιούνται αυτή τη στιγμή για την αμυντική τους λειτουργία που τους έχει φέρει στη 10η θέση της Δυτικής Περιφέρειας με το ρεκόρ τους να βρίσκεται στο 11-13.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ μοιάζει να... αναζητά την ιδανική λύση για να διορθώσει τα κακώς... κείμενα στην ομάδα του, ζητώντας για συμπαίκτη τον Μπεν Σίμονς.

Ο 25χρονος σταρ των Σίξερς εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ομάδας και να πληρώνει τα πρόστιμα το ένα μετά το άλλο, αφού δεν ακολουθεί την ομάδα της Φιλαντέλφεια στις υποχρεώσεις της.

Μάλιστα, γίνονται όλο και πιο έντονες οι συζητήσεις για το πρόσωπό του και το ότι είναι ένα μόλις βήμα πριν την χρεοκοπία και ακολουθεί προπονήσεις πανεπιστημιακών ομάδων.

Ο Λίλαρντ, λοιπόν, έρχεται να βάλει... φωτιά στις φήμες που θέλουν τον Σίμονς να γίνεται trade, αφήνοντας στο παρελθόν τις μέρες που υπήρξε δίδυμο με τον Εμπίντ.

REPORT: Damian Lillard “would like” to play with Ben Simmons, as Simmons would help the Blazers’ league-worst defense & sharing a back court with a non-shooter would give Lillard more looks.



A trade may be coming soon, according to Shams Charania of The Athletic.



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/IOp1JZizcD