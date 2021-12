Toσκάνο-Άντερσον: Καρέ-καρέ το απίθανο πόστερ στον ΜακΓκί (vid)

Οι Ουόριορς νίκησαν τους Σανς και την παράσταση έκλεψε η καρφωματάρα του Τοσκάνο-Άντερσον.

Σίγουρα βάζει υποψηφιότητα για το κάρφωμα της χρονιάς. Ο Τοσκάνο-Άντερσον το επιχείρησε και κατάφερε να μας προσφέρει ένα αριστουργημα.

Έκανε πόστερ τον Τζαβέιλ ΜακΓκί σε μια φάση που σήκωσε στο πόδι το κοινό στο Chase Center. Όσες φορές και να το δεις και από όποια λήψη, δεν το χορταίνεις.

Δείτε την τρελή φάση καρέ-καρέ

JTA ON JAVALE MCGEE.



FRAME IT 🖼



(via @moseskinnah) pic.twitter.com/HGXpKVq8MM