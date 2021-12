ΝΒΑ: Παίκτες του μήνα Κάρι και Ντουράντ (vids)

Ο Στεφ Κάρι και ο Κέβιν Ντουράντ έλαβαν το βραβείο του παίκτη του μήνα (για το διάστημα από την έναρξη της σεζόν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου) σε Δύση και Ανατολή, αντίστοιχα.

Για τη Δύση, δεν υπήρχε μεγαλύτερο φαβορί. Ο Στεφ Κάρι ήταν ο παίκτης του μήνα για το ΝΒΑ. Οδήγησε τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σε ρεκόρ 18-3, έχοντας σε 20 αγώνες 27.8 πόντους, 5.7 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας), 6.6 ασίστ, 1.8 κλεψίματα (6ος σε ολόκληρο το ΝΒΑ) και 108 εύστοχα σουτ τριών πόντων.

Ήδη ο Κάρι έχει αναδειχθεί σε καλύτερο παίκτη της εβδομάδας δύο φορές.

Στην Ανατολή ίσως οι υποψήφιοι να ήταν περισσότερο. Στο τέλος μέτρησαν δύο παράγοντες. Η θέση των Μπρούκλιν Νετς (1η στην Ανατολή με 15-6) και η θέση του Κέβιν Ντουράντ στη λίστα των σκόρερ. Όπου έχει στρογγυλοκαθίσει στην 1η θέση με 28.6 πόντους.

Παράλληλα, ο KD μετράει 7.5 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ ανά παιχνίδι.

Εξάλλου, προπονητής του μήνα αναδείχθηκε ο Μόντι Ουίλιαμς των Φίνιξ Σανς, οι οποίοι τα ξημερώματα σημείωσαν ρεκόρ ομάδας με τη 18η συνεχόμενη νίκη τους.

The Kia NBA Players of the Month for October & November! #KiaPOTM



West: Stephen Curry (@warriors)

East: Kevin Durant (@BrooklynNets) pic.twitter.com/VxyerjuYTu