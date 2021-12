ΛεΜπρόν: Βγήκε από το πρωτόκολλο του κορονοϊού, παίζει με Κλίπερς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βγήκε από το πρωτόκολλου του κορονοϊού μετά από δύο ημέρες, επιστρέφει και παίζει στον ντέρμπι του Λος Άντζελες.

Το αρχικό τεστ για την covid-19 αποδείχτηκε ψευδώς θετικό και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επιστρέφει! O Τζέιμς μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας του ΝΒΑ πριν από δύο ημέρες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν απουσία 10 ημερών. Και βλέπουμε.

Μόνο που ο ΛεΜπρόν, μετά την επιστροφή του από το Σακραμέντο, υποβλήθηκε σε οκτώ τεστ, όπου όλα ήταν αρνητικά.

Κάπως έτσι ο Τζέιμς επιστρέφει στο σχήμα των Λος Άντζελες Λέικερς για το ντέρμπι της πόλης απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (05:00).

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς τη φετινή σεζόν, με αποτέλεσμα να έχει αγωνιστεί σε μόλις 11 από τα 23 ματς των Λέικερς (12-11), έχοντας 25.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ.

