Νικς: Δίνουν Κέμπα Ουόκερ για Τζον Ουόλ

Ο Κέμπα Ουόκερ έμεινε εκτός από το ροτέισον των Νιου Γιορκ Νικς και η ομάδα του Τιμ Θίμποντο φαίνεται να ψάχνει τον τρόπο για τον στείλει στο Χιούστον και να πάρει τον Τζον Ουόλ.

Οι Χιούστον Ρόκετς επιθυμούν να ξεφορτωθούν το βαρύ συμβόλαιο του Τζον Ουόλ. Η πρόταση του πρώην γκαρντ των Ουίζαρντς να επιστρέψει και να αγωνιστεί έπεσε στο... κενό.

Στους Νιου Γιορκ Νικς η είδηση πως ο Κέμπα Ουόκερ τέθηκε εκτός του ροτέισον της ομάδας, λόγω της μέτριας παρουσίας του (11.7 πόντοι, 2.6 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ) συνοδεύτηκε και από κάτι άλλο: την πρόθεση των Νικς να τον προσφέρουν στους Ρόκετς για τον Ουόλ.

Με δεδομένο ότι ο Ουόκερ λαμβάνει κάτι λιγότερο από 9 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2022-2023, σημαίνει ότι στην υπόθεση θα πρέπει να εμπλακούν και άλλοι παίκτες και ίσως άλλες ομάδες.

Ο Ουόλ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί με τους Ρόκετς από τις 23 Απριλίου 2021, έχει συμβόλαιο (για το '21-'22) 44.310.840 δολαρίων!

Multiple league sources believe the Knicks will look to trade Kemba Walker, per @ASherrodblakely



“A source close to the Knicks indicated New York may also have a potential trade partner in the Houston Rockets, who are eager to move John Wall.”

(Via Bleacher Report) pic.twitter.com/d5lBWSYglx