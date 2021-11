Τα αδέρφια του Γιόκιτς σε φορτηγό: «Πρόσεξε γιατί σε περιμένουν στα αποδυτήρια»

Tα αδέρφια του Νίκολα Γιόκιτς μαζί με τον Joker βρίσκονται ακόμα και στο πίσω μέρος φορτηγών.

Χαμός έγινε στο Χιτ-Νάγκετς, όπου ο Νίκολα Γιόκιτς γκρέμισε πισώπλατα τον παίκτη των Χιτ, απαντώντας έτσι στην αγκωνιά εκτός φάσης του πρώτου.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έβαλε στην... εξίσωση και τα αδέρφια του που είναι έτοιμοι να μπουν σε οποιοδήποτε καυγά για να προστατέψουν τον αδερφό τους και έχουν πάρει ήδη εισιτήρια και θα βρεθούν στην FTX Arena για το επόμενο ματς Χιτ-Νάγκετς. Ο Joker θα έχει ενισχύσεις στο επόμενο ματς.

Τα αδέρφια του έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, σε σημείο που παρέα με τον Νίκολα, βρέθηκαν σε πίσω μέρος φορτηγού στο Ντένβερ το οποίο έγραφε: «Είναι διασκεδαστικό μέχρι τα αδέρφια του Γιόκιτς σε περιμένουν στα αποδυτήρια». Φοβερά πράγματα.

Spotted on the back of a truck in Denver 😂 pic.twitter.com/P6QOnkTg9a