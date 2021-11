Ξεκαρδιστικός Κάρι, τα είχε... μαζεμένα στον διαιτητή και ζήτησε τεχνική ποινή επειδή ευστόχησε σε τρίποντο (vid)

Ο Στεφ Κάρι δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία και στη συνέχεια... προκάλεσε τον διαιτητή να του δώσει μία ακόμα επειδή ευστόχησε σε τρίποντο!

Ου... μπλέξεις με τον Στεφ Κάρι! Αν μη τι άλλο ο σούπερ σταρ των Ουόριορς ξέρει να κάνει την διαφορά, είτε ευστοχώντας κατά... ριπάς έξω από τα 7.25 μέτρα, είτε για τα καμώματά του τα οποία μόνο «ξεκαρδιστικά» μπορούν να χαρακτηριστούν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, δέχθηκε τεχνική ποινή (δικαιολογημένη) για έντονη διαμαρτυρία προς τον έναν διαιτητή της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα ζήτησε φάουλ ωστόσο πέτυχε το... άκρως το αντίθετο. Όπως φάνηκε στη συνέχεια το... κρατούσε μέσα του και θέλησε να το εκφράσει με τον δικό του τρόπο.

Πώς; Ευστόχησε σε ένα δύσκολο τρίποντο στην 4η περίοδο και πιο συγκεκριμένα μόλις τέσσερα λεπτά μετά την τεχνική ποινή που είχε δεχθεί. Αμέσως μετά γύρισε στον διαιτητή και σχημάτισε με το χέρι του το «Τ» της τεχνικής ποινής, σαν να έλεγε στους διαιτητές «ελάτε, δώστε μου τώρα τεχνική ποινή επειδή ευστόχησα σε τρίποντο!»

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ουόριορς επικράτησαν μέσα στο Λος Άντζελες των Κλίπερς με 105-90 και ο Κάρι είχε 33 πόντους με 7/13 τρίποντα.

Δείτε τη στιγμή που δέχθηκε την τεχνική ποινή για την διαμαρτυρία...

Steph absolutely SNAPPED on the ref 😡 pic.twitter.com/NHHyZ4wPuX

...και την ξεκαρδιστική του αντίδραση λίγο αργότερα

Steph threw up his own T 😂 pic.twitter.com/xLVFBwEjNO