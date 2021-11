Σανς: Απέδειξαν πως δεν είναι πυροτέχνημα (vids)

Oι Σανς είναι η πιο... καυτή ομάδα του ΝΒΑ με 16 σερί νίκες και το Gazzetta γράφει για το Φοίνιξ που αποδεικνύει πως δεν είναι πυροτέχνημα.

Το Φοίνιξ αντιμετώπιζε μια δύσκολη δοκιμασία για να κρατήσει το σερί του και ανταποκρίθηκε έξοχα. Πήγε στο Μπρούκλιν και έφυγε με το διπλό, αφού επικράτησε με 113-107 των Νετς. Έτσι ανέβηκε στο 17-3 και πέταξε στην 16η συνεχόμενη νίκη του.

Πριν το ξεκίνημα της σεζόν, αρκετός κόσμος αμφέβαλε για το αν οι Σανς θα συνεχίσουν να είναι διεκδικητές του τίτλου και φέτος μετά την περσινή πορεία τους μέχρι τους τελικούς, εκεί όπου ηττήθηκαν από τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ωστόσο το Φοίνιξ δεν σταματά να δίνει απαντήσεις και με το fun to watch μπάσκετ που παίζει, βρίσκεται στην δεύτερη θέση της Δύσης πίσω από τους Ουόριορς. Το Gazzetta στέκεται στους... ήλιους που δείχνουν στους... άπιστους πως δεν είναι πυροτέχνημα.

The Suns have won 15 straight games, matching their 2nd-longest streak in team history (Nov.-Dec. 2006).



The Suns streak is the 4th-longest streak by a team that lost in the previous season's Finals all-time. pic.twitter.com/EpgCIR4AML