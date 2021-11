ΝΒΑ: Πρόστιμο στον ΛεΜπρόν για τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό με Πέισερς (vid)

Το ΝΒΑ δεν άφησε ατιμώρητο τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό του ΛεΜπρόν κόντρα στους Πέισερς.

Στο προηγούμενο ματς των Λέικερς κόντρα στους Πέισερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε βάλει ένα clutch τρίποντο και το πανηγύρισε ιδιαίτερα, πικάροντας το κοινό της Ιντιάνα. Αυτή την κίνηση συνήθιζε να την κάνει ο Σαμ Κασέλ σε κρίσιμα καλάθια που πετύχαινε όταν αγωνιζόταν στο ΝΒΑ.

Τον πανηγυρισμό όμως είδε και το ΝΒΑ και έτσι του επέβαλε πρόστιμο 15.000. Την επόμενη φορά θα το ξανασκεφθεί να πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο.

LeBron James has been fined $15K for making an obscene gesture during the Lakers' last game.



He was also given a warning for using profane language in postgame media availability. pic.twitter.com/yyoacvabYk