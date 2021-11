Γκρίζλις: Συναγερμός στο Μέμφις, τραυματίστηκε ο Μοράντ (vid)

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται οι Γκρίζλις, αφού ο Τζα Μοράντ τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι κόντρα στους Χοκς.

Συναγερμός στο Μέμφις. Ο Τζα Μοράντ στάθηκε άτυχος κόντρα στους Χοκς, αφού έδειξε να πονά πολύ στο αριστερό πόδι και στη συνέχεια αποχώρησε από το παρκέ. Δεν ξαναμπήκε στο ματς και πλέον όλοι περιμένουν να δουν αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή θα επιστρέψει σύντομα στη δράση.

Δείτε με ποιο τρόπο τραυματίστηκε απέναντι στην Ατλάντα

Ja Morant exited the game after an apparent leg injury



Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/M8Za8KST9x