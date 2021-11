Αντετοκούνμπο: Ενα παιδί του πρότεινε να συνδυάσει μπισκότα με γάλα και ο Giannis ξετρελάθηκε

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Με απίστευτη ειλικρίνεια ανέβασε ένα tweet για το νέο γευστικό συνδυασμό που του έμαθε ένα παιδί: μπισκότο Oreo βουτηγμένο σε γάλα!

Ένα μπισκότο Oreo. Και ένα ποτήρι γάλα. Το μπισκότο... βουτάει στο γάλα και το σνακ είναι έτοιμο! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να άργησε, αλλά το γεύτηκε.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, η ειλικρίνεια του Giannis είναι απίστευτη. «Δεν θα με πιστέψετε αλλά ένα πιτσιρίκι μου είπε να δοκιμάσω να βουτήξω ένα Oreo σε γάλα. Φίλε, αυτό τα αλλάζει όλα», έγραψε στο twitter ο Greek Freak.

Και πρόσθεσε δύο hashtags. Το πρώτο αφορούσε τη σύντροφό του που δεν του είχε αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό. Και το δεύτερο... μαρτυρούσε το νέο σνακ που θα παίρνει στο κρεβάτι, προτού κοιμηθεί.

Αυτό δεν είναι το πρώτο ειλικρινές tweet του Αντετοκούνμπο. Τον πρώτο καιρό που είχε μεταβεί στις ΗΠΑ, είχε δοκιμάσει για πρώτη φορά στη ζωή του smoothie. Και μαντέψτε, είχε ξετρελαθεί!

You won't believe me but a kid just told me to try dunking my Oreos in milk... mannnnn game changer 🔥🥛#MadMyGirlDidntTellMeSooner #NewBedtimeSnack