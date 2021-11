Κλέι Τόμπσον: «Εχουμε ρεκόρ 15-2 και ακόμα δεν παίζω, σκεφτείτε το»

Ο Κλέι Τόμπσον μετράει αντίστροφα. Δύο χρόνια απουσίας είναι πολλά. Και ο ίδιος είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, βλέποντας τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να έχουν 15-2 χωρίς αυτόν στο παρκέ.

Ο Κλέι Τόμπσον βρίσκεται και πάλι στις προπονήσεις των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Με λίγη βοήθεια από τον άλλοτε συμπαίκτη του, Ζάζα Πατσούλια, ο γκαρντ της ομάδας του Όκλαντ ετοιμάζεται να επιστρέψει μετά από δύο χρόνια.

Και στις πρώτες δηλώσεις του είναι περισσότερο έτοιμος από ποτέ.

«Α ναι, το 15-2 είναι ένα υπέροχο δείγμα (σ.σ.: για το αν είναι φαβορί για το πρωτάθλημα) και η άμυνά μας είναι στο Top-3 του πρωταθλήματος, το ίδιο ισχύει για την επίθεσή μας. Και εγώ ακόμα δεν παίζω. Σκεφτείτε το», ήταν τα λόγια του Τόμπσον.

Klay Thompson is feeling CONFIDENT about the Warriors this season. 😤 pic.twitter.com/o3ERCyvPJk