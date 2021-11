Ντέιβις: «Ο ΛεΜπρόν δεν είναι βρώμικος παίκτης, δεν θα επιτρέψω στον Στιούαρτ να τον κατηγορεί»

O Άντονι Ντέιβις πήρε θέση στην μεγάλη ένταση μεταξύ ΛεΜπρόν και Στιούαρτ στο Πίστονς-Λέικερς.

Μεγάλη ένταση είχαμε στο ματς των Λέικερς με τους Πίστονς. Ο ΛεΜπρόν χτύπησε τον Στιούαρτ με αγκωνιά σε μια διεκδίκηση, ο οποίος άρχισε να αιμορραγεί και στη συνέχεια έγινε ο κακός χαμός, με τον ψηλό των Πίστονς να είναι ασυγκράτητος.

Μετά από όλα αυτά οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να δέχεται τεχνική ποινή. Ο ΛεΜπρόν αποβάλλεται για δεύτερη φορά στην καριέρα του, σε έναν καυγά που ξεκίνησε ο ίδιος, χτυπώντας τον Στιούαρτ.

Ο Άρινας μετά το ματς συμβούλευσε τον Στιούαρτ να πάρει χειμωνιάτικα γιατί ο ΛεΜπρόν θα τον κάνει trade στη Βουδαπέστη., ενώ θέση στο περιστατικό πήρε και ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του Βασιλιά.

«Όλοι στο ΝΒΑ ξέρουν πως ο ΛεΜπρόν δεν είναι βρώμικος παίκτης. Από τη στιγμή που το έκανε, κοίταξε πίσω και του είπε "λάθος μου, δεν ήθελα να το κάνω". Δεν ξέρω τι προσπάθησε να κάνει. Δεν το έκανε επίτηδες. Δεν θα επιτρέψουμε στον Στιούαρτ να κατηγορεί τον ΛεΜπρόν».

Anthony Davis on the LeBron James and Isaiah Stewart altercation: “Everyone in the league knows LeBron isn’t a dirty guy. As soon as he did it, he looked back and told him, ‘My bad. I didn’t try to do it.’ I don't know what he tried to do. Nobody on our team, 1-15, was having it" pic.twitter.com/KIL1jp04sm