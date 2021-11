Ατάκα Αρίνας σε Στιούαρτ: «Ετοίμασε χειμωνιάτικα γιατί ο ΛεΜπρόν θα σε κάνει trade στη Βουδαπέστη» (vid)

O Γκίλμπερτ Αρίνας ξεστόμισε φοβερές ατάκες για το ξύλο που έπεσε στο Πίστονς-Λέικερς με πρωταγωνιστές ΛεΜπρόν και Στιούαρτ.

Το πράγμα ξέφυγε στο ματς των Λέικερς με τους Πίστονς, αφού είχαμε ξύλο. Ο ΛεΜπρόν χτύπησε τον Στιούαρτ με αγκωνιά σε μια διεκδίκηση, ο οποίος άρχισε να αιμορραγεί. Στη συνέχεια ήταν ασυγκράτητος και κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει, αφού ήθελε να αρπάξει τον Βασιλιά που έπαιξε πολύ ύπουλα.

Μετά από όλα αυτά οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να δέχεται τεχνική ποινή. Ο ΛεΜπρόν αποβάλλεται για δεύτερη φορά στην καριέρα του, σε έναν καυγά που ξεκίνησε ο ίδιος, χτυπώντας τον Στιούαρτ.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI