Απελπισμένος Καρούσο για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Τι έκανα για να το αξίζω αυτό;»

Ο Άλεξ Καρούσο δεν πήρε και πολύ ήρεμα την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Γουότφορντ με 4-1.

Φαίνεται πως... πόνεσε τον περιφερειακό των Μπουλς η ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1 από τη Γουότφορντ του Ρανιέρι.

Ένα αποτέλεσμα που τελειώνει τον Σόλσκιερ από τον πάγκο, με τους κόκκινους διάβολους να πηγαίνουν προσωρινά με δίδυμο Φλέτσερ-Κάρικ και περιμένουν τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο Άλεξ Καρούσο μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγραψε στο twitter: «H Γιουνάιτεντ έχασε 4-1 από τη Γουότφορντ. Το Τέξας στα... σχοινιά για 6 σερί ήττες. Τι έχω κάνει για να το αξίζω αυτό;». Απελπισμένος ο Άλεξ και με το δίκιο του.

man u lose 4-1 to Watford.. texas on the ropes for 6 straight loses.. what did I do to deserve this 🙏🏼😂