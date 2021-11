Aντετοκούνμπο: Η απίθανη τάπα που ξύπνησε μνήμες τελικών και Έιτον (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια απίθανη τάπα στον Μπάζλεϊ και θύμισε το απίθανο στοπ στον Έιτον στους περσινούς τελικούς.

Στο Game 4 των περσινών τελικών κόντρα στους Σανς, ο Έλληνας σταρ είχε κάνει ένα τρελό clutch μπλοκ στον Έιτον στο τελευταίο λεπτό, μια καθοριστική φάση για τη νίκη των Μπακς και την ισοφάριση της σειράς σε 2-2.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε να μιμηθεί τη φάση και έτσι ακολούθησε τον Μπάζλεϊ των Θάντερ, κερνώντας τον ένα απίθανο στοπ που θα κάνει καιρό να ξεχάσει στην νίκη των... ελαφιών.

Απολαύστε την τάπα

Giannis flies in for the block 😤 pic.twitter.com/VYyd0J8Auy